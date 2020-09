Тульский "Арсенал" забил 100 голов на домашнем стадионе в РПЛ

View this post on Instagram

?Даже в неудачах нужно искать положительные моменты. Гол Эванса Кангвы стал для нашей команды сотым забитым мячом на домашнем стадионе в премьер-лиге. ???100! ?Какой из этих мячей Вам запомнился больше остальных??