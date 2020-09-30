Тульский "Арсенал" выступает в чемпионате России шесть сезонов. В текущем клуб на 12-й строчке турнирной таблице с восемью очками после девяти туров.
Тульский "Арсенал" забил 100 голов на домашнем стадионе в РПЛ
Гол Эванса Кангвы в ворота "Ростова" (2:3) стал для тульского "Арсенала" юбилейным.
Тульский "Арсенал" выступает в чемпионате России шесть сезонов. В текущем клуб на 12-й строчке турнирной таблице с восемью очками после девяти туров.
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