Как сообщает источник, всё случилось в перерыве матча с "Химками". Динамовцы уже проигрывали с минимальным счётом, а Шунин пытался подбодрить команду, чтобы футболисты клуба вышли и отыгрались ради наставника Кирилла Новикова.
Н'Жи начал предъявлять Шунину претензии из-за пропущенного гола, а между игроками чуть не случилась драка: их разняли одноклубники.
В итоге, "Динамо" проиграло, а Новиков подал в отставку.
Источник: Sport24.
Шунин и Н'Жи чуть не подрались в перерыве матча с "Химками"
Голкипер "Динамо" Антон Шунин и нападающий Клинтон Н'Жи поссорились в раздевалке команды.
Фото: ФК "Динамо"
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