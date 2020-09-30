Сообщается, что "Фиорентина" и "Верона" также хотят приобрести форварда и готовы предложить ростовчанам до 10 млн евро. "Фиорентина" готова расплатиться с "Ростовом" сразу, остальные клубы могут выплатить эту сумму лишь в рассрочку.
Ранее спортивный директор "Дженоа" Даниэле Фаджиано подтвердил скорый переход в команду Шомуродова. "Дженоа" выплатит "Ростову" за 25-летнего футболиста 7,5 млн евро в три транша. Сам игрок будет зарабатывать около 600-700 тысяч евро в год.
В текущем сезоне Шомуродов провёл восемь матчей в чемпионате России и отдал голевую передачу.
Источник: Metaratings
"Фиорентина" и "Верона" хотят перехватить Шомуродова у "Дженоа"
Нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов, который должен перейти в "Дженоа", интересен еще двум итальянским клубам.
Фото: ФК "Ростов"
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