"Фиорентина" и "Верона" хотят перехватить Шомуродова у "Дженоа"

Нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов, который должен перейти в "Дженоа", интересен еще двум итальянским клубам.

Фото: ФК "Ростов"