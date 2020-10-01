Как сообщает источник, 22-летний футболист захотел уйти из подмосковной команды сразу, как только в неё был назначен главным тренером Игорь Черевченко. По сведениям, у сторон давний конфликт ещё со времен совместной работы в тульском "Арсенале".
Поэтому Ломовицкий ушёл из команды, в которую пришёл лишь 12 августа.
Сейчас всё больше информации о том, что Ломовицкий текущий сезон доиграет в тульском "Арсенале".
Источник: телеграм-канал "Экспорт".
Известна причина, почему Ломовицкий инициировал уход из "Химок"
Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий покинул "Химки", за которые выступал на правах аренды.
Фото: ФК "Химки"
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