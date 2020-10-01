Известна причина, почему Ломовицкий инициировал уход из "Химок"

Полузащитник " Спартака " Александр Ломовицкий покинул "Химки", за которые выступал на правах аренды.

Фото: ФК "Химки"

Как сообщает источник, 22-летний футболист захотел уйти из подмосковной команды сразу, как только в неё был назначен главным тренером Игорь Черевченко. По сведениям, у сторон давний конфликт ещё со времен совместной работы в тульском "Арсенале".



Поэтому Ломовицкий ушёл из команды, в которую пришёл лишь 12 августа.



Сейчас всё больше информации о том, что Ломовицкий текущий сезон доиграет в тульском "Арсенале".



Источник: телеграм-канал "Экспорт".