"Арсенал" объявил об аренде Рассказова из "Спартака"

??Николай, добро пожаловать в «Арсенал»!— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) October 1, 2020
Защитник Николай Рассказов будет выступать за «Арсенал» на условиях аренды.
Арендное соглашение защитника с ПФК «Арсенал» рассчитано до окончания сезона-2020/21. Николай будет выступать под №92. pic.twitter.com/lbaXe8TStP
Арендное соглашение 22-летнего футболиста с тульским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.
Напомним, что до перехода в "Спартак" Рассказов выступал за молодежную команду "Арсенала". В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе "красно-белых" защитник провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Источник: пресс-служба "Арсенала"