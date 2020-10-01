"Арсенал" объявил об аренде Рассказова из "Спартака"

??Николай, добро пожаловать в «Арсенал»!



Защитник Николай Рассказов будет выступать за «Арсенал» на условиях аренды.



Арендное соглашение защитника с ПФК «Арсенал» рассчитано до окончания сезона-2020/21. Николай будет выступать под №92. pic.twitter.com/lbaXe8TStP