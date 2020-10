Обухов официально стал футболистом "Ростова"

View this post on Instagram

Владимир Обухов - игрок «Ростова» ??? ??? Нападающии? подписал соглашение с нашим клубом. ?Владимир родился в Узбекистане, прожил там 8 лет. ??? ??? Воспитанник «Спартака», сыграл за основную команду красно-белых 5 матчеи?. За команду «Спартак-2» провел 82 матча, в которых успел отличиться голами 44 раза. Также в карьере Обухова были «Торпедо», «Кубань», «Мордовия», «Сочи», а также «Тамбов», в составе которого в прошлом сезоне Владимир забил 7 мячеи? в рамках РПЛ.