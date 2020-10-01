Обухов официально стал футболистом "Ростова"

Условия сделки между клубами и срок контракта форварда не разглашаются.Ранее ростовскую команду покинул нападающий Элдор Шомуродов. Он продолжит карьеру в "Дженоа".Напомним, что за 2 сезона в составе "Тамбова" Обухов провел 26 матчей в РПЛ, в которых забил 7 голов (2 с пенальти) и сделал 2 результативные передачи.Источник: пресс-служба "Ростова"