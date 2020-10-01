"Химки" хотят арендовать Логашова

"Химки" проявляют интерес к защитнику "Ростова" Арсению Логашову.
Фото: ФК "Ростов"
Как сообщает источник, клуб хочет арендовать футболиста на год. Отмечается, что наставник подмосковной команды Игорь Черевченко знаком с Логашовым по совместной работе в "Балтике" и "Локомотиве".

В текущем сезоне 29-летний Логашов провёл три игры в чемпионате России.

Источник: Metaratings.

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Теги: Химки Ростов Логашов
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