По информации источника, совокупно агенты бразильца в этой сделке получат 6 миллионов евро, причем в сумму входит как процент со стороны "Зенита", так и со стороны "Спортинга".
Напомним, что по ранее появившейся информации Вендел подпишет с "Зенитом" контракт сроком на 5 лет. Сумма трансфера составит 20 млн евро. В понедельник полузащитник пройдет медосмотр.
23-летний бразилец выступает за "Спортинг" с 2018 года. За это время он принял участие в 54 матчах Высшей Лиги Португалии, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
Источник: Metaratings.ru
Агенты Вендела суммарно получат 6 млн евро от "Зенита" и "Спортинга" за трансфер
Полузащитник "Спортинга" Вендел Вале завершает переход в "Зенит".
Фото: ФК "Спортинг"
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