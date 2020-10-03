"Дали время обдумать происходящее". Евсеев — о переводе Тилля в молодёжную команду

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев объяснил, почему полузащитник Оливье Тилль играет за молодёжную команду.
Фото: ФК "Уфа"
— Тилль снизил требования к себе, начал совсем по-другому работать. Мы ему дали время во второй команде обдумать происходящее, — рассказал Евсеев в прямом эфире телеканала "Матч Премьер".

23-летний Тилль выступает за "Уфу" с 2018 года, перейдя из "Прогресса" за 250 тысяч евро. В текущем сезоне люксембуржец провёл шесть матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями. Также полузащитник сыграл в двух матчах молодёжного первенства, в которых забил два гола и отдал голевую передачу.

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Теги: Уфа Евсеев Тилль
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