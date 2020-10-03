— Отдельно выделю Максименко, чтобы завтра никто не сказал, что он болельщик ЦСКА, — отметил Тедеско на пресс-конференции.
Напомним, ранее в сети появилось видео, в котором Максименко в юном возрасте признается, что хочет добиться успеха в составе ЦСКА.
В сегодняшнем матче против "Зенита" (1:1) 22-летний вратарь стал лучшим игроком матча.
Тедеско: отдельно выделю Максименко, чтобы завтра никто не сказал, что он болельщик ЦСКА
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско особое внимание уделил похвале вратарю команды Александру Максименко.
Фото: ФК "Спартак"
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