Шмурнов: очень точные замены Тедеско. Тренер отработал почти идеально

Комментатор Александр Шмурнов высказал мнение о работе главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско в матче против "Зенита".
Фото: РПЛ
Известный телекомментатор Александр Шмурнов в своем твиттере выразил мнение о действиях наставника московского "Спартака" Доменико Тедеско в матче 10 тура РПЛ "Спартак" - "Зенит".

"И очень точные замены Тедеско. Вообще, при таком ограниченном выборе и таком сопернике тренер отработал почти идеально", - написал Шмурнов.

Встреча лидеров чемпионата "Спартака" и "Зенита" прошла 3 октября в Москве и закончилась с ничейным счетом 1:1. На гол в середине второго тайма полузащитника гостей Александра Ерохина точным ударом в концовке матча ответил форвард "Спартака" Эсекиель Понсе.

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Теги: Спартак Зенит Тедеско Шмурнов
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