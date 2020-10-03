Известный телекомментатор Александр Шмурнов в своем твиттере выразил мнение о действиях наставника московского "Спартака" Доменико Тедеско в матче 10 тура РПЛ "Спартак" - "Зенит".
"И очень точные замены Тедеско. Вообще, при таком ограниченном выборе и таком сопернике тренер отработал почти идеально", - написал Шмурнов.
Встреча лидеров чемпионата "Спартака" и "Зенита" прошла 3 октября в Москве и закончилась с ничейным счетом 1:1. На гол в середине второго тайма полузащитника гостей Александра Ерохина точным ударом в концовке матча ответил форвард "Спартака" Эсекиель Понсе.
Шмурнов: очень точные замены Тедеско. Тренер отработал почти идеально
Комментатор Александр Шмурнов высказал мнение о работе главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско в матче против "Зенита".
Фото: РПЛ
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