Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в своем телеграм-канале опубликовал комментарий по матчу "Спартак" - "Зенит".
"Урунов сыграл невпопад и выглядел самым слабым в составе Спартака. После двадцати-тридцати минут активной игры в первом тайме Спартак выдохся и Зенит просто вмял их в штрафную площадь. Феноменальная игра Максименко - три сейва за минуту! - позволила Спартаку переводить дух и уйти на перерыв сухими", - написал Геркус.
Встреча "Спартака" и "Зенита" в рамках 10 тура РПЛ закончилась вничью - 1:1. Оба соперника набрали по 21 очку и продолжают возглавлять турнирную таблицу лиги. "Зенит" опережает конкурента по дополнительным показателям.
Геркус - о "дерби двух столиц": в первом тайме "Спартак" выдохся
Экс-гендиректор "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о матче "Спартак" - "Зенит" (1:1).
Фото: ТАСС
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