Глушаков и Мирзов не спасли "Химки" от поражения. Травмы Смолова и Чорлуки не помешали "Локомотиву" победить

Лисакович успешно компенсировал отсутствие основного нападающего, а Николич заставляет задуматься - нужны ли ему пришедшие в команду Райкович и Лысцов, если на место Чорлуки он ставит Магкеева?
После победы над "Динамо" в дебютном матче в качестве главного тренера "Химок" Игорь Черевченко сделал лишь одну перестановку в стартовом составе. Она оказалась вынужденной, поскольку Ломовицкий покинул подмосковный клуб, и на его место пришлось найти нового кандидата. Сегодня им стал Липовой. При этом новички команды - Глушаков и Мирзов - остались на скамейке запасных и вышли на поле только после перерыва.

Несмотря на то, что дерби с ЦСКА было выиграно и без Крыховяка, Николич, конечно же, не мог не вернуть отбывшего дисквалификацию поляка в состав. Так что здесь удивления не было. Чего не скажешь об отсутствии в заявке Смолова. Только непосредственно перед игрой стало известно, что российский нападающий получил небольшую травму на вчерашней тренировке, и тренерский штаб решил поберечь игрока.

Сегодня - Всемирный день защиты животных, и все активности в Черкизово были связаны именно с ним. А перед этим тренерский штаб и игроки "Локомотива", среди которых был и Смолов, провели фотосессию с бездомными животными для клубного календаря

Вместо Смолова в основу попал Лисакович. Событие для белоруса историческое, ведь ранее он выходил только на замену и никогда не начинал с первых минут. И это как раз тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Без повреждения у Смолова Лисакович с большой долей вероятности вновь оказался бы в запасе.

"Локомотив" имел большое преимущество с самого начала матча и воплотил его в забитый гол ближе к середине первого тайма. Голевой эпизод включил в себя классную подачу Миранчука с углового, выигранную верховую борьбу и скидку головой от Чорлуки, а также опережение Идову и замыкание на дальней штанге от Лисаковича. При этом никакого офсайда не было - расположившиеся на линии ворот Лантратов и Кухарчук сделали легитимным положение автора забитого мяча.


До перерыва "Химки" абсолютно не проявили себя в атаке, но сразу после него неожиданно сравняли счет. Не успели мы осознать тот факт, что Черевченко бросил в бой Глушакова, как Кухарчук и Боженов перевели все внимание на себя. Первый прошел по левому флангу и отдал голевую, второй уверенно поразил фактически пустые ворота. В этом эпизоде, конечно, надо передать большой привет обороне "Локомотива", которая непостижимым образом дала сопернику максимальную свободу действий.

Ответный гол подмосковного клуба действительно не вытекал из логики происходившего в первом тайме. Однако с тем, что он стал уж слишком не ожидаемым событием, можно поспорить. Все-таки "Химки", несмотря на все свои проблемы, достаточно много забивают. Собственно говоря, последний раз они ушли с поля без забитых мячей 18 августа, когда в третьем туре устоял "Тамбов". После этого "химчане" отличались в семи матчах подряд (с учетом Кубка России), а сегодняшняя встреча стала восьмой в этой позитивной серии.

Во втором тайме "Химки" стали играть заметно лучше и ощутимо превосходили "Локомотив". Но, пожалуй, в известной степени это стало следствием того, что "железнодорожники" достаточно быстро вернули себе лидерство в счете и сконцентрировались на обороне и на контратаках. Второй гол хозяев случился на 55-й минуте. Он стал возможен благодаря очередному классному навесу от Миранчука и мощному удару головой под перекладину от Игнатьева.


Впрочем, нельзя не отдать должное "Химкам". "Локо" не только по своей воле опустился глубже. Команда Черевченко оказала серьезное давление на соперника и мощно так вжала его в свою штрафную. Хорошо усилил игру вышедший в середине второго тайма Мирзов. Новичок подмосковного клуба обыгрывал, отдавал обостряющие передачи и бил сам, но и у него, и у его партнеров возникали существенные проблемы с реализацией. Итоговая статистика дебютантов сегодня такова - 1 удар в створ и 1 офсайд у Мирзова; 2 удара мимо ворот, 1 точная ключевая передача, 4 выигранных единоборства из 8, 2 фола и желтая карточка за неспортивное поведение у Глушакова.

Замены Черевченко были хороши, но, конечно, важно, что у тренера практически не было времени, чтобы донести до команды свою философию и всерьез что-то поправить в ее игре. Пауза на игры национальных сборных в этой связи очень кстати. С учетом случившегося усиления и с учетом того, что "Химки" показывают уже сейчас, их перспективы начинают казаться не такими уж и туманными. Николичу же за время перерыва надо понять, из-за чего были неприятности во втором тайме. В том числе, из-за чего его подопечным не удалось реализовать моменты в атаке и забить третий гол, который снял бы все вопросы относительно исхода встречи.

Да, напоследок нельзя не упомянуть, что еще в первом тайме Чорлука вынужденно покинул поле. В каком именно эпизоде он получил травму, сказать сложно. Ведран присел на газон в одной из пауз, и даже телевизионщики не смогли найти и показать момент, в котором потенциально могла случиться неприятность. Впрочем, показательность истории заключается в том, кого выпустил Николич вместо хорвата. У Марко в запасе были Райкович и Лысцов, но он решил сдвинуть на позицию центрального защитника Магкеева, а в центр поля отправил Куликова. Зачем, спрашивается, нужно было брать в команду двух новых центрдефов, если их не выпускают даже в такой ситуации?

Фото: официальный твиттер ФК "Локомотив", кадр из трансляции "Матч Премьер", официальный Youtube-канал "Локомотива"

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Теги: Локомотив Химки
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