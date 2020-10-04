Глушаков и Мирзов не спасли "Химки" от поражения. Травмы Смолова и Чорлуки не помешали "Локомотиву" победить

Лисакович успешно компенсировал отсутствие основного нападающего, а Николич заставляет задуматься - нужны ли ему пришедшие в команду Райкович и Лысцов, если на место Чорлуки он ставит Магкеева?