"Учитывая зарплаты в России для местных игроков, уехать в топ-чемпионат может только тот, кто понимает, что главное — рост, а не деньги. Лимит на легионеров надо было отменить уже давно. Российский паспорт сейчас очень дорого стоит. Поэтому и получается, что россияне почти не представлены в европейских клубах. Для исправления ситуации нам давно пора вводить потолок зарплат, как в хоккее", - передает слова Титова "Известия".
Напомним, что с сезона-2020/2021 в заявке клубов РПЛ может быть не более 8 иностранцев, однако ограничений по их количеству на поле во время матча нет.
В сентябре этого года полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" из "Локомотива" за 14,5 млн евро. После трансфера Александра Головина из ЦСКА в "Монако" летом 2018 года это был первый громкий переход российского футболиста в европейский клуб.
Титов призвал отменить лимит на легионеров и ввести потолок зарплат в чемпионате России
Бывший футболист "Спартака" Егор Титов выразил мнение, что в РПЛ стоит отменить лимит на легионеров.
Фото: ФК "Спартак"
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