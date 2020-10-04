Как сообщает источник, португалец должен заменить в лиссабонском клубе бразильского полузащитника Вале Вендела, чей переход в "Зенит" практически завершен. Сам Мариу также заинтересован в том, чтобы вернуться в Португалию.
Напомним, что 27-летний футболист уже выступал за "Спортинг" с 2011 по 2016 год. Минувший сезон португалец провел в московском "Локомотиве". Мариу принял участие в 18 матчах РПЛ, в которых забил 1 гол и отметился 5 результативными передачами.
Источник: A Bola
Бывший футболист "Локомотива" Жоау Мариу заменит в "Спортинге" уходящего в "Зенит" Вендела
Полузащитник "Интера" Жоау Мариу может перейти в "Спортинг".
Фото: ФК "Локомотив"
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