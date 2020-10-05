По информации нескольких авторитетных источников, испанец переходит в "Удинезе".
Ранее агент 26-летнего футболиста рассказал, что вел переговоры с "Локомотивом" об аренде футболиста Агент Деулофеу заявил, что ведет переговоры с "Локомотивом" по аренде игрока.
В минувшем сезоне чемпионата Англии Деулофеу принял участие в 28 матчах, в которых забил 4 гола и сделал 5 ассистов.
Источник: "твиттер" журналиста Фабрицио Романо
Деулофеу, который вел переговоры с "Локомотивом", перейдет в "Удинезе"
Нападающий "Уотфорда" Жерар Деулофеу продолжит карьеру в чемпионате Италии.
Фото: ФК "Уотфорд"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!