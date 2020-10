"Уфа" официально объявила о переходе Неделчару в АЕК

View this post on Instagram

Удачи, Йонуц! Футбольный клуб «Уфа» и афинский АЕК договорились о трансфере защитника Йонуца Неделчару. Йонуц Неделчару перешел в «Уфу» в феврале 2018-го года из бухарестского «Динамо». За ФК «Уфа» защитник сыграл 75 матчей и забил 1 гол. Футбольный клуб «Уфа» благодарит Йонуца за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!