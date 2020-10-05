"Уфа" официально объявила о переходе Неделчару в АЕК

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Удачи, Йонуц! Футбольный клуб «Уфа» и афинский АЕК договорились о трансфере защитника Йонуца Неделчару. Йонуц Неделчару перешел в «Уфу» в феврале 2018-го года из бухарестского «Динамо». За ФК «Уфа» защитник сыграл 75 матчей и забил 1 гол. Футбольный клуб «Уфа» благодарит Йонуца за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!
Отметим, что АЕК возглавляет бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера.
На счету Неделчару в составе "Уфы" 75 матчей и 1 забитый мяч.
Источник: "инстаграм" ФК "Уфа"