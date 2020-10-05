"Я слышал, что переход Кузяева в "Локомотив" сорвался. Он играть-то собирается? Правда, его сейчас в сборную взяли. Далер, раз так ситуация складывается, играй за "Зенит". Ты что? Пробьёшься здесь, будешь играть в Лиге чемпионов. Тем более сейчас мы видим, что менять можно каждого, особенно в центре поля", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Ранее появилась информация, что "Локомотив" близок к подписанию 3-летнего контракта с Кузяевым, однако затем в СМИ опровергли эту новость. Потом ряд источников сообщил, что полузащитник ведет переговоры с петербургским "Зенитом", за который он выступал с 2017 по 2020 год.
В сезоне-2019/2020 в составе "сине-бело-голубых" 27-летний хавбек принял участие в 20 матчах и отметился 2 результативными передачами.
Орлов - Кузяеву: раз так складывается ситуация, играй за "Зенит". Ты что?
Комментатор Геннадий Орлов предложил бывшему полузащитнику "Зенита" Далеру Кузяеву вернуться в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
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