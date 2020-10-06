Как сообщают СМИ, "Урал" может арендовать Джорджевича до конца сезона.
Ранее состав "железнодорожников" из "Порту" пополнил нападающий Зе Луиш, так что теперь клуб не нуждается в услугах Джорджевича.
26-летний черногорец в текущем сезоне ни разу не выходил на поле, а в прошлом из-за травмы провёл лишь шесть матчей.
Источник: "Чемпионат".
В аренде Джорджевича заинтересован "Урал"
Екатеринбургский "Урал" заинтересован в аренде нападающего "Локомотива" Луки Джорджевича.
Фото: ФК "Локомотив"
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