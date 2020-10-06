Иванов - о возможном переходе Джорджевича в "Урал": пока только одни разговоры

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего "Локомотива" Луки Джорджевича в екатеринбургский клуб.
Фото: ФК "Урал"
"Джорджевич может перейти в "Урал" на правах аренды? Вот когда он придет в "Урал", и мы увидим его в Екатеринбурге, тогда и будем говорить. Пока только одни разговоры", - передает слова Иванова Sport24.

Ранее появилась информация, что Джорджевич с большой долей вероятности покинет "Локомотив", а главным претендентом на нападающего является "Урал".

В сезоне-2019/2020 чемпионата России 26-летний форвард провел 4 матча в составе "железнодорожников" и отметился 1 результативной передачей.

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Теги: Урал Локомотив Джорджевич Иванов
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