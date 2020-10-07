— На лидеров "Зенита" выпала громадная нагрузка, игроки устали. Посмотрите на Дзюбу нынешнего и летнего – разница в объеме движения бросается в глаза. Видно, человек вымотан.
Но это неудивительно. Посчитайте, сколько матчей он провел за последние месяцы. Играет-то почти без замен. И в клубе, и в сборной. Нагрузка сумасшедшая! Да и возраст надо учитывать. В августе ему 32 исполнилось? Вот-вот. Ему просто нужна пауза, — рассказал Радимов в интервью "СЭ".
Радимов считает, что в матче со "Спартаком" "Зенит" мог добивать соперника, но всё упирается в усталость игроков.
32-летний Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года, проведя за клуб 186 матчей, забив 80 голов и отдав 56 голевых передач. Ранее российский футболист играл в составе "Спартака", тульского "Арсенала", "Ростова" и "Томи".
В составе питерского клуба нападающий выиграл два чемпионата, два Кубка и три Суперкубка России. В "Ростове" он также становился победителем Кубка страны.
"Зенит" после 10-и туров идёт на первом месте турнирной таблицы чемпионата России с 21 очком.
Радимов: лидеры "Зенита" устали, Дзюба вымотан
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов считает, что нападающему питерцев Артёму Дзюбе нужен отдых.
Фото: ФК "Зенит"
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