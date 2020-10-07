По информации телеграм-канала журналиста Ивана Карпова, тульский "Арсенал" пытается договориться с "Тамбовом" о переходе 30-летнего атакующего хавбека Кирилла Панченко. Переговоры находятся на продвинутой стадии. В трансфере Панченко заинтересован лично президент тульского клуба Гурам Аджоев.
Кирилл Панченко провел в текущем розыгрыше РПЛ 10 матчей за "Тамбов", в которых забил 1 гол и выполнил 1 результативный пас. В прошлом сезоне полузащитник выступал за московское "Динамо" - 23 игры, 2 забитых мяча.
Источник: Панченко близок к переходу в тульский "Арсенал"
Руководство тульского "Арсенала" ведет переговоры с "Тамбовом" о трансфере атакующего полузащитника Кирилла Панченко.
Фото: ФК "Тамбов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!