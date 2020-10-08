Хавбек Александр Ломовицкий, выступающий за тульский "Арсенал" в аренде от московского "Спартака", рассказал о своем возвращении из предыдущей аренды.
По словам Александра, его перевели во вторую команду сообщением от начальника команды, не дав шанса проявить себя хотя бы на тренировках с основой.
- Задал Газизову вопрос, почему тренер хотя бы не посмотрел меня на тренировках. Ответ был: "Это решение главного тренера". Шанс обычно дают в матче, а тут я даже не виделся с немецким специалистом. Не провел ни одной тренировки. Так было со всеми ребятами, кто вернулся из аренды. Всех отправили во вторую команду по смс, - передает слова Ломовицкого "Матч ТВ".
22-летний полузащитник Александр Ломовицкий в прошлом сезоне сыграл 1 матч за "Спартак" и был отправлен в аренду в "Арсенал", за который провел 26 встреч и забил 2 гола. В текущем чемпионате Ломовицкий провел 8 игр в аренде за "Химки" (2 гола), после чего арендное соглашение было прервано по обоюдному согласию и Александр вернулся в "Спартак". Красно-белые сразу же отправили его в новую аренду - вновь в тульский "Арсенал", за который Ломовицкий уже успел провести 1 матч.
Ломовицкий: всех ребят из аренды отправили во вторую команду по СМС, я даже не виделся с Тедеско
Полузащитник тульского "Арсенала" Александр Ломовицкий, принадлежащий "Спартаку", рассказал об обстоятельствах своего возвращения из предыдущей аренды.
Фото: ФК "Химки"
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