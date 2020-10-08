По информации СМИ, шансы Курбана Бердыева возглавить "Динамо" существенно выше, чем у остальных кандидатов - Сандро Шварца и Валерьена Исмаэля.
Последним на данный момент клубом Бердыева является казанский "Рубин". В сезоне 2018/19 команда набрала по итогам чемпионата 36 очков и заняла 11 место. Ранее Бердыев дважды становился с "Рубином" чемпионом страны и выигрывал Кубок России, а с "Ростовом" завоевывал серебряные медали и пробивался в Лигу чемпионов.
Источник: "Чемпионат".
Источник: Бердыев - фаворит среди кандидатов на пост главного тренера "Динамо"
Курбан Бердыев - главный претендент на должность главного тренера "Динамо", другими кандидатами являются Сандро Шварц и Валерьен Исмаэль.
Фото: ТАСС
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