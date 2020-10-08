"Спартак" не готов продлевать аренду вингера Педро Роши во "Фламенго", сообщает твиттер спортивного журналиста Бренно Беретты. Красно-белые настаивают либо на полном выкупе трансфера за сумму от 10 миллионов евро, либо на завершении аренды в изначально запланированные сроки - 31 декабря 2020 года. "Фламенго" же пытается договориться о продлении аренды без перехода прав на футболиста.
В текущем календарном году 26-летний Педро Роша сыграл за "Фламенго" 4 игры из возможных 14 и выполнил одну результативную передачу. Летом 2017 года футболист перешел в "Спартак" из "Гремио" за 12 миллионов евро. Его текущая трансферная стоимость по оценке портала transfermarkt.de составляет 2,4 миллиона евро.
Источник: "Спартак" пытается продать Педро Рошу во "Фламенго" за 10 миллионов евро
"Спартак" не будет продлевать аренду 26-летнего вингера Педро Роши во "Фламенго" без выкупа трансфера за 10 миллионов евро.
Фото: "Чемпионат"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!