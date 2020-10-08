Поединок завершился поражением России со счетом 1:2. В составе россиян единственный мяч забил Соболев.
"Если бы выиграли, ощущения были бы другие. Этот мяч в концовке, ничего не значащий. Смешанные чувства. Получились разные таймы, будем разбирать.
Дзюба поздравил с первым голом за сборную", - сказал Соболев в эфире телеканала "Матч Премьер".
Следующий матч сборная России проведет в Лиге Наций против Турции. Встреча пройдет 11 октября.
Соболев: Дзюба поздравил с первым голом за сборную
Нападающий сборной России Александр Соболев прокомментировал товарищеский матч со Швецией.
Фото: РФС
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