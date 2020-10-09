— Понижение зарплаты? Сейчас для "Зенита" это обычная практика. Не знаю, на каких условиях заключил новое соглашение Кузяев, но другие игроки, с которыми летом переподписывали контракты, в деньгах пошли на понижение. Плюс в "Зените" на Игоря рассчитывали в большей степени как на дублера Караваева. Ну и хранителя традиций — все-таки семь лет в клубе провел, — рассказал агент в интервью "СЭ".
Маньяков — агент защитника Игоря Смольникова, который летом покинул "Зенит" на правах свободного агента и ушёл в "Краснодар". По его словам, питерцы пытались сохранить футболиста, однако "Зенит" предложил контракт по схеме "1+1", а "Краснодар" — "2+1". Плюс "сине-бело-голубые" собирались понизить зарплату россиянина.
32-летний Смольников выступал за "Зенит" с 2013 года, проведя за клуб 200 матчей, забив 10 голов и отдав 21 голевую передачу.
"Сейчас для "Зенита" это обычная практика". Агент — о манере клуба переподписывать контракты
Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о том, как "Зенит" переподписывал контракты игроков этим летом.
Фото: Матч ТВ
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