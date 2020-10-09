— Для меня это до сих пор загадка. Вроде все были "за" — и Дмитрий Хохлов, главный тренер, и Роман Широков, спортивный директор, и Юрий Белкин, гендиректор. Но за неделю до закрытия трансферного окна клуб внезапно свернул переговоры.
Звоню Широкову: "Николаич, ну что?" — "Саня, мы же с тобой обо всем договорились..." — "Да, но кое-что надо подшлифовать" — "Хорошо. Я наберу". И пропал, — рассказал агент в интервью "СЭ".
Маньяков считает, что на трансфер повлияла внутренняя борьба в клубе. Он уверен, что в какой-то момент всем в клубе стало не до футболиста, где все просто решали свои задачи.
27-летний Чернов несколько дней назад перешёл в "Краснодар" за 3 млн евро. Ранее он выступал за "Ростов", за который провёл 54 матча, забив гол и отдав пять голевых передач.
Также российский футболист выступал в составе "Химика", "Зенита", "Тосно", "Енисея", "Оренбурга" и "Томи".
В нынешнем сезоне Чернов сыграл в девяти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги и забил гол.
"Широков сказал: "Я наберу. И пропал". Маньяков — о срыве трансфера Чернова в "Динамо"
Александр Маньяков, агент защитника "Краснодара" Евгения Чернова, рассказал, почему футболист в своё время не перешёл в "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!