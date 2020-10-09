"Он много работает, мы говорим каждый день. У нас хорошие отношения. Он сказал: "Тренер, пожалуйста, я бы хотел еще раз выйти на поле, если это будет возможно. Мне не хотелось бы заканчивать карьеру как травмированный игрок". Мы работаем над этим, все нормально", - рассказал Николич.
Напомним, что Ротенберг защищает цвета "Локомотива" с 2016 года. До перехода в стан "красно-зеленых" защитник выступал за "Динамо", "Ростов" и "Зенит". Последний раз Ротенберг появлялся на поле в официальном матче в РПЛ в сезоне-2018/2019.
"Локомотив" после 10-и туров имеет в своем активе 18 очков и занимает 5 место в чемпионате России.
Источник: "Матч ТВ"
Николич: Ротенберг хочет вновь выйти на поле
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал о будущем защитника Бориса Ротенберга, который восстанавливается после травмы.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!