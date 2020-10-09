"К сожалению, новость печальная. Это был выдающийся футболист и одна из легенд "Спартака". Его уход - очень печальное событие. "Спартак" несомненно окажет помощь в организации печальных мероприятий," - сказал Федун.
Василий Кульков скончался сегодня в возрасте 54 лет.
Во время игровой карьеры Кульков защищал цвета "Спартака", "Бенфики", "Порту", "Миллуола", "Зенита", "Крыльев Советов" и "Алверки".
В составе сборной России Кульков провел 21 матч и забил 5 мячей.
Источник: "Чемпионат"
Федун отреагировал на смерть Кулькова
Президент "Спартака" Леонид Федун отреагировал на смерть бывшего игрока красно-белых Василия Кулькова.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
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