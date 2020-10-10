Об этом заявил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.
— Панченко ушёл в Тулу, — рассказал Худяков в интервью "Матч ТВ".
30-летний Панченко перешёл в "Тамбов" на правах свободного агента в августе текущего года. В нынешнем сезоне чемпионата России форвард провёл 10 матчей, забил гол и отдал голевую передачу.
В "Тамбове" подтвердили уход Панченко в тульский "Арсенал"
Нападающий "Тамбова" Кирилл Панченко станет игроком тульского "Арсенала".
Фото: ФК "Тамбов"
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