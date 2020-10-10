Как сообщает источник, речь идёт о тульском "Арсенале" и "Урале" из Екатеринбурга.
26-летний форвард выступает за "Локомотив" с 2019 года, проведя за клуб всего пять матчей, в которых отдал одну голевую передачу. Он пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы, а в этом пока не появлялся на поле.
Черногорец уже выступал за туляков с 2017 по 2019 год, сыграв в 50 матчах, забив 16 голов и отдав шесть голевых передач.
Источник: "Чемпионат".
"Арсенал" и "Урал" хотят арендовать Джорджевича
Нападающим "Локомотива" Лукой Джорджевичем интересуются два клуба РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
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