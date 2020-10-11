Евсеев: точно знаю, что Беленова должны были вызвать в сборную в марте

Экс-наставник "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, что голкипера команды Александра Беленова хотели вызвать в сборную России в марте.

Фото: ФК "Уфа"