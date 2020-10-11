— Точно знаю, что Беленова должны были вызвать в сборную на мартовский сбор, который сорвался из-за пандемии. Он был в списках, — рассказал Евсеев в интервью "СЭ".
34-летний Беленов выступает за "Уфу" с зимы 2017 года, проведя за клуб 116 матчей, пропустив 118 голов и 42 раза сыграв "на ноль". В прошлом сезоне вратарь стал лучшим в чемпионате России по числу сухих матчей.
Евсеев: точно знаю, что Беленова должны были вызвать в сборную в марте
Экс-наставник "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, что голкипера команды Александра Беленова хотели вызвать в сборную России в марте.
Фото: ФК "Уфа"
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