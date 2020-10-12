Отметим, что Колесников в настоящее время работает с форвардом красно-белых.
"Я же знаю, как все было. Саша извинился перед Паком. Кокорина показательно закрыли. За такие вещи не закрывают.
Почему Кокорина не вернули в "Зенит"? Видимо, наверху есть кто-то, кто Сашу очень не любит", - сказал Колесников.
Напомним, что Кокорин и Мамаев были арестованы за две драки в Москве в октябре 2018 года. В сентябре прошлого года они вышли из тюрьмы по процедуре условно-досрочного освобождения.
Источник: Sport24
Массажист Кокорина: тюремный срок Александра? За такие вещи не закрывают
Бывший массажист "Зенита" Сергей Колесников рассказал о тюремном сроке нападающего "Спартака" Александра Кокорина.
Фото: sport24.ru
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