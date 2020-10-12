Причина задержки - правила въезда в Россию: из-за пандемии попасть в страну по туристической визе сейчас невозможно, поэтому сразу требуется рабочая.
Несколько дней назад Вендел перешел в "Зенит" из лиссабонского "Спортинга". Сумма трансфера составила 20 млн евро. В минувшем сезоне чемпионата Португалии Вендел провел 28 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
В ближайшем туре сине-бело-голубые сыграют на своем поле с "Сочи". Встреча состоится 17 октября.
Источник: "СЭ"
Вендел прибудет в расположение "Зенита" 14 октября
В среду, 14 октября, бразильский новичок "Зенита" Вендел должен присоединиться к команде и провести первую тренировку.
Фото: EPA
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