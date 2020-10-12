- Когда один или два - сложнее. Класс вратаря проявляется, если у тебя один удар в конце матча, и ты выручаешь. С другой стороны, если по воротам бьют часто, а ты не поймал кураж, то тебе накидают. Я очень счастлив, если редко вступаю в игру, - цитирует Коченкова пресс-служба клуба.
33-летний голкипер - воспитанник "железнодорожников". Антон вернулся в "Локомотив" в 2015 году. За пять лет в клубе он дважды уходил в аренду - в "Краснодар" и "Томь". С 2013 по 2015 год выступал за "Мордовию". Коченков также играл за нальчикский "Спартак", "Ростов", нижегородскую "Волгу" и "Нижний Новгород".
"Локомотив" располагается на пятом месте в таблице, имея в активе 18 очков.
Голкипер "Локомотива" Коченков: очень счастлив, если редко вступаю в игру
Вратарь "Локомотива" Антон Коченков рассказал, что сложнее - когда по воротам бьют часто, или когда всего один-два удара за матч.
Фото: ФК "Локомотив"
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