Зарплата Романа Нойштедтера по новому контракту с "Динамо" снизилась почти в два раза и составила около 500 тысяч евро, передает телеграм-канал журналиста Максима Алланазарова.
32-летний центральный защитник Роман Нойштедтер перешел в "Динамо" из "Фенербахче" в августе 2019 года. Год спустя контракт с ним продлен не был, но в октябре бело-голубые вновь вернулись к кандидатуре Романа. За "Динамо" Нойштедтер провел 21 матч и отдал 1 результативную передачу.
Источник: зарплата Нойштедтера в "Динамо" уменьшилась вдвое
Зарплата защитника московского "Динамо" Романа Нойштедтера по новому контракту составит около 500 тысяч евро, что почти в два раза меньше прежней.
Фото: ФК "Динамо"
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