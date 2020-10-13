Сигурдссон повредил лодыжку в расположении сборной Исландии.
"Арнор чувствует себя хорошо, но матч с Бельгией пропустит. К возобновлению чемпионата России и игре против "Динамо" Сигурдссон будет готов," - сказал Гуннлаугссон.
В текущем сезоне РПЛ 21-летний Сигурдссон в составе ЦСКА провел 8 матчей.
Источник: Sport24
Агент: Сигурдссон будет готов к матчу с "Динамо"
Агент полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона Бьярки Гуннлаугссон рассказал о восстановлении своего клиента.
Фото: РПЛ
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