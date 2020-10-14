22-летний центрфорвард Александр Долгов и 29-летний универсальный защитник Арсений Логашов перейдут из "Ростова" в "Химки", сообщает телеграм-канал журналиста Ивана Карпова. Клубы договорились об аренде этих игроков до конца текущего сезона.
Александр Долгов перешел в "Ростов" в июле 2019 года за 12 тысяч евро из "Локомотива-Казанки", за проведенное на берегах Дона время сыграл 22 матча во всех турнирах и забил 1 гол в игре на Кубок России. Арсений Логашов в команде с июля 2018 года, на его счету также 1 гол, но за 34 матча.
Источник: "Химки" арендуют у "Ростова" до конца сезона форварда Долгова и защитника Логашова
Нападающий Александр Долгов и защитник-универсал Арсений Логашов отправятся из "Ростова" в "Химки" в аренду до конца сезона.
Фото: ФК "Ростов"
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