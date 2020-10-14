Источник: "Химки" арендуют у "Ростова" до конца сезона форварда Долгова и защитника Логашова

Нападающий Александр Долгов и защитник-универсал Арсений Логашов отправятся из "Ростова" в "Химки" в аренду до конца сезона.

Фото: ФК "Ростов"