Хачатурянц: Казарцев прошел полиграф, который показал неумышленность его ошибки, не имевшей злого умысла

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц дал пояснения по назначению арбитра Василия Казарцева на встречу 11 тура РПЛ "Ротор" - "Тамбов".
Фото: РПЛ
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объяснил причины, по которым Василий Казарцев получил назначение на матч РПЛ "Ротор" - "Тамбов".

- Человек прошел полиграф, который показал неумышленность его ошибки, не имевшей злого умысла, а связанной с плохим качеством судейства, и был отстранен на два месяца, - передает слова Хачатурянца ТАСС.

Арбитр Василий Казарцев получил негативную оценку за матч первого тура РПЛ-2020/21 "Спартак" - "Сочи", состоявшийся 9 августа, после чего был отстранен от судейства на два месяца. В этой игре он назначил два пенальти в ворота хозяев, один из которых позднее был признан неправомерным. После матча Василий Казарцев прошел проверку на полиграфе.

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Теги: Казарцев Хачатурянц
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