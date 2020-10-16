Как сообщает источник знакомый с ситуацией, у "Ростова" будет право последующего выкупа 22-летнего футболиста.
Тугарев является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий принял участие в 5-и матчах, проводя на поле в среднем 29 минут, и результативными действиями не отметился.
Источник: "Чемпионат"
"Ростов" договорился с "Локомотивом" о переходе Тугарева
"Ростов" договорился об аренде нападающего Романа Тугарева у "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
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