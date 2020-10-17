Напомним, что 27-летний полузащитник, принадлежащий красно-белым, выступает в подмосковном клубе на правах аренды. Гол в ворота "Спартака" Мирзов праздновать не стал.
В матче "Химки" - "Спартак" идет второй тайм. Хозяева поля впереди со счетом 1:0.
Мирзов открыл счет в матче со "Спартаком". Игрок не стал праздновать взятие ворот
Полузащитник "Химок" Резиуан Мирзов забил гол в матче 11-го тура РПЛ в ворота "Спартака".
Фото: ФК "Химки"
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