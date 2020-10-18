"Эпизод с не назначенным пенальти на Понсе? Дело в том, что такие фрагменты повторяются в разных играх на протяжении чемпионата. И трактовка одинаковых эпизодов у судей разная. Если в одном матче в ворота одной команды за такое же нарушение, как было вчера, ставится пенальти, то по какой-то причине в данной ситуации трактовка была противоположной. Это раздражает", - передает слова Гунько РБ-Спорт.
Напомним, что в первом тайме Левников не назначил пенальти за падение Понсе в штрафной площади "Химок" и не рассматривал этот эпизод на видеоповторе. Однако это не помешало "Спартаку" одержать волевую победу над подмосковной командой.
Подопечные Доменико Тедеско после 11-и туров с 24-я очками занимают 2 место в Российской Премьер-Лиге. "Химки" же с 6-ю очками расположились на 14-й строчке.
Гунько - о судействе в матче "Химки" - "Спартак": разная трактовка одинаковых эпизодов раздражает
Бывший главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько прокомментировал работу арбитра Кирилла Левникова на матче со "Спартаком" (2:3) в 11-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Химки"
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