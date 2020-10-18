На 16 минуте встречи в единоборстве нападающий "Динамо" Вячеслав Грулёв попал локтём в нос Карпова. У защитника пошла кровь и ему пришлось покинуть поле.
После матча выяснилось, что у Карпова диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа.
— Не знаю, как судьи трактуют этот момент, но, насколько помню, когда к нам приезжали представители судейского комитета, они говорили, что если на футболисте совершен жесткий фол, и после этого у него идет кровь, то желтую карточку меняют на красную. Но здесь даже не последовало никакой реакции от арбитра, — рассказал Тикнизян в интервью "СЭ".
ЦСКА победил "Динамо" со счётом 3:1. У хозяев забивали Константин Кучаев, Чидера Эджуке и Игорь Дивеев. Гости отметились голом Николы Моро.
21-летний Тикнизян в текущем сезоне провёл 11 матчей, не отметившись голевыми действиями.
На счету 18-летнего Карпова семь матчей в чемпионате России.
"Судьи говорили, что это красная". Тикнизян о сломанном носе Карпова
Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян прокомментировал эпизод с защитником "армейцев" Вадимом Карповым в матче с "Динамо" (3:1).
Фото: ПФК ЦСКА
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