"Судьи говорили, что это красная". Тикнизян о сломанном носе Карпова

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян прокомментировал эпизод с защитником "армейцев" Вадимом Карповым в матче с "Динамо" (3:1).
Фото: ПФК ЦСКА
На 16 минуте встречи в единоборстве нападающий "Динамо" Вячеслав Грулёв попал локтём в нос Карпова. У защитника пошла кровь и ему пришлось покинуть поле.

После матча выяснилось, что у Карпова диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа.

— Не знаю, как судьи трактуют этот момент, но, насколько помню, когда к нам приезжали представители судейского комитета, они говорили, что если на футболисте совершен жесткий фол, и после этого у него идет кровь, то желтую карточку меняют на красную. Но здесь даже не последовало никакой реакции от арбитра, — рассказал Тикнизян в интервью "СЭ".

ЦСКА победил "Динамо" со счётом 3:1. У хозяев забивали Константин Кучаев, Чидера Эджуке и Игорь Дивеев. Гости отметились голом Николы Моро.

21-летний Тикнизян в текущем сезоне провёл 11 матчей, не отметившись голевыми действиями.

На счету 18-летнего Карпова семь матчей в чемпионате России.

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Теги: ЦСКА Динамо Тикнизян Карпов Грулев
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