Мещеряков отреагировал на дебют Миранчука в "Аталанте"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал дебют полузащитника Алексея Миранчука за "Аталанту".
Фото: Sportbox
Накануне Миранчук вышел на поле на замену в матче первого тура Лиги чемпионов с "Мидтьюлландом" и вскоре забил красивый гол, отправив мяч в девятку.

Летом 25-летний Миранчук перешёл из "Локомотива" в "Аталанту". Футболист залечивал травму, из-за чего не мог ранее дебютировать за итальянский клуб.

"Я очень рад за Алексея, за то, что у него получается на новом месте. Он прекрасный игрок, прекрасный человек. Фактически он открывает путь не только себе, но и другим молодым игрокам, в том числе — из "Локомотива", — цитирует Мещерякова Sport24.

"Аталанта" заплатила за полузащитника из "России" порядка 14,5 млн евро. Бывший тренер "Локо" Юрий Сёмин активно критиковал руководство клуба, утверждая, что москвичи фактически бесплатно отдали футболиста такого уровня и таланта.

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Теги: Мещеряков Миранчук Алексей Аталанта Локомотив
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