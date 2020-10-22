Это'О, который провёл два сезона в "Анжи", рассказал, кого считает лучшим российским футболистом тех времён. По словам камерунца, Кокорин находится вне конкуренции.
"Конечно, Кокорин! Очень одаренный форвард.
Головин? Я надеюсь, что Головин действительно будет уникальным футболистом. Не только для России, но и для всего мира", - цитирует Это'О Sport24.
Это'О назвал лучшего российского футболиста времён выступления за "Анжи"
Бывший форвард "Барселоны" и "Интера" Самуэль Это'О высоко оценил форварда "Спартака" Александра Кокорина.
Фото: Goal
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