— За Федю Чалова давали прекрасные деньги. Но кто — "Кристал Пэлас"! И зачем ему туда идти? Вылетать из Премьер-лиги в Чемпионшип? Позови Федю гранды АПЛ, причем за другие деньги — вообще без вопросов бы отпустили! — рассказал Гинер в интервью Sport24.
По сведениям СМИ, английский клуб предлагал за российского футболиста от 25 до 30 млн евро.
22-летний Чалов выступает за первую команду ЦСКА с января 2017 года. Всего за основную команду "армейцев" нападающий провёл 133 матча, забил 39 голов и отдал 26 голевых передач.
Гинер: "Кристал Пэлас" предлагал большие деньги за Чалова. Зачем ему туда идти и вылетать из АПЛ?
Президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил, почему клуб не отпустил нападающего Федора Чалова в "Кристал Пэлас".
Фото: ПФК ЦСКА
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