"В чемпионате России каждый поединок – как финал. На первое место претендуют семь команд. Но и те клубы, что внизу, не дают легкой жизни никому. Поля в идеальном состоянии, болельщики нагнетают. Сейчас их количество из-за коронавируса ограничено. А так было бы вообще круто", - сказал Лисакович.
В текущем сезоне РПЛ 22-летний Лисакович в составе "Локомотива" провел 9 матчей и забил 1 мяч.
В "Локомотив" Лисакович перешел из солигорского "Шахтера", подписав контракт с "железнодорожниками" на четыре года.
В ближайшем матче РПЛ "Локомотив" на своем поле примет "Ротор". Встреча состоится 24 октября и начнется в 19:00 мск.
Источник: "Прессбол"
Лисакович: в РПЛ каждый поединок - как финал
Нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович поделился своим мнением об уровне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
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