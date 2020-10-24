"Была хорошая игра, напряженная. Как с точки зрения физики, так и футбольных качеств. Мы рады, что увезли из Краснодара три очка, рады, что стали лидерами чемпионата", - сказал Понсе в эфире телеканала "Матч ТВ".
Матч завершился победой красно-белых со счетом 3:1. Понсе забил один мяч и сделал результативную передачу.
В текущем сезоне РПЛ 23-летний аргентинец в составе "Спартака" провел 10 матчей и забил 6 мячей.
Признанный лучшим игроком матча с "Краснодаром" Понсе прокомментировал победу своей команды
Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе прокомментировал матч 12-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"
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