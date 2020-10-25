"Люди в "Краснодаре" очень эмоциональны. Трактовка момента в моменте отменённого гола "Краснодара" действительно могла быть для них непонятной. Если судья даёт бороться, то не надо было давать свисток до забитого гола. Но все экспертные оценки будут после того, как ЭСК рассмотрит все эпизоды. Думаю, в ближайшее время "Краснодар" пришлёт запрос. Всё будет рассмотрено", - приводит слова Хачатурянца "Чемпионат".
Напомним, что на следующий день после матча "Краснодар" - "Спартак" генеральный директор "быков" Владимир Хашиг заявил, что московский клуб добыл победу во многом благодаря арбитрам Владиславу Безбородову и Кириллу Левникову.
"Победу "Спартаку" принесли Безбородов и Левников". Гендиректор "Краснодара" жестко высказался о судействе
"Спартак" после 12-и туров с 27-ю очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. "Краснодар" имеет в своем активе 18 очков и занимает 8-е место.
РФС отреагировал на заявление "Краснодара" о судействе в матче со "Спартаком"
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал заявление гендиректора "Краснодара" Владимира Хашига, который раскритиковал судейство в матче 12-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3).
Фото: РФС
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